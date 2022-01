Piaţa de cipuri a avut cele mai bune vânzări din istorie In 2021 au fost vandute cipuri in valoare totala de 538,5 miliarde de dolari, conform Gartner, care subliniaza ca cifra reprezinta un record pentru aceasta piata.Comparativ cu 2020, veniturile companiilor de cipuri au crescut, per ansamblu, cu 25%. In continuare, analistii asteapta o crestere de 9% pentru 2022, peste media de crestere anuala de pana acum. In fapt, in urmatoarea decada este asteptata dublarea veniturilor. „A fost nevoie de 50 de ani pentru ca industria cipurilor sa valoreze jumatate de miliard de dolari, insa, doar in 10 ani aceasta va trece de 1 miliard”, spune Tom Caulfield,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 100 de miliarde de dolari pentru a construi cel mai mare complex de productie de cipuri din lume, in Ohio, cu intentia de a-si mari capacitatea de productie, pe fondul penuriei globale de semiconductori care intra in componenta unor produse de la smartphone-uri…

- Proiectul face parte din strategia directorului general Pat Gelsinger de a restabili dominatia Intel in fabricarea de cipuri si de a reduce dependenta Americii de hub-urile de productie asiatice, care controleaza strans piata. O investitie initiala de 20 de miliarde de dolari – cea mai mare din istoria…

- Capitalizarea de piata a Ford Motor a depasit joi pentru prima data 100 de miliarde de dolari, din ce in ce mai multi investitori mizand pe strategia de electrificare a producatorului auto din Detroit, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cotatia actiunilor a urcat joi dupa amiaza cu 3,7%, dupa…

- In ciuda mediului economic incert, in contextul pandemiei de COVID-19, 2021 a fost cel mai activ an din ultimele doua decenii pentru piata tranzactiilor IPO ((Initial Public Offering), in condițiile in care volumele IPO globale s-au majorat cu 64%, iar capitalurile s-au marit cu 67%, raportat la anul…

- Piata de media ajunge, la finalul lui 2021, la valoarea de 540 milioane de euro, arata un raport al Media Fact Book. La nivel global, anul 2021 este considerat cel mai bun an din istoria advertising-ului, cu o crestere fara precedent, de 22% fata de 2020, atingand un record de 710 miliarde de dolari.…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au suspendat o ințelegere de mai multe miliarde de dolari cu Statele Unite, prin care urma sa cumpere avioane de ultima generație F-35, un indiciu al frustrarii in creștere a statului arab fața de incercarile Washingtonului de a limita vanzarile de tehnologie chineza in bogata…

- Bitcoin s-a apreciat cu 3,2% la 68.513 de dolari catre ora locala 8.00, iar ethereum, a doua cea mai importanta criptomoneda de pe piata, s-a apreciat cu 1,6% la 4.814 de dolari. ”Cele doua cripromonede s-au dublat din iunie si s-au apreciat cu aproape 70% fata de dolar de la inceputul lui octombrie”,…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a atins un nivel uluitor de mare, de 3.000 de miliarde de dolari, gratie apetitului firmelor din sectorul financiar traditional si interesului investitorilor ingrijorati de evolutia inflatiei, dar și de creșterea Bitcoin care, alaturi de Ethereum, au atins…