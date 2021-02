Stiri pe aceeasi tema

- Inca 214.110 doze de vaccin Pfizer BioNTech vor fi livrate luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat de presa al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, transmis duminica AGERPRES.Potrivit…

- Maine, 22 februarie, sosește in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- Astazi, 13 februarie, va sosi in Romania cea de a noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 196.560 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, anunța printr-un comunicat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva…

