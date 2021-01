Peste o mie de profesori din Gorj s-au programat la vaccinare Peste o mie de profesori din județul Gorj s-au programat la vaccinare impotriva coronavirusului. O prima statistica a Inspectoratului Școlar Județean Gorj arata ca mai puțin de jumatate dintre cadrele didactice au declarat ca vor sa se vaccineze pentru a se imuniza impotriva coronavirusului. Este vorba de un procent de 41,08%. Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Gorj, in județ exista 109 unitați școlare cu personalitate juridica. Acestea inglobeaza mai multe școli. Pe platforma online pentru programarea la vaccinare s-au inscris pana in prezent 106 unitați cu personalitate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

