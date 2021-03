Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate (56%) dintre victimele atacurilor informatice de tip ransomware au platit, pe parcursul anului 2020, rascumpararea ceruta de hackeri pentru a restabili accesul la datele lor, releva un studiu global realizat de compania securitate Kaspersky.

- Studiu Kaspersky Peste jumatate (56%) dintre victimele afectate de ransomware au platit rascumpararea pentru a restabili accesul la datele lor, pe parcursul anului trecut, potrivit unui studiu global realizat de compania securitate Kaspersky, care a chestionat 15.000 de consumatori. Cu toate acestea,…

- Mai mult de jumatate (56%) dintre victimele atacurilor informatice de tip ransomware au platit, pe parcursul anului 2020, rascumpararea ceruta de hackeri pentru a restabili accesul la datele lor, releva un studiu global realizat de compania securitate Kaspersky. Raportul publicat miercuri…

- Celebrul detectiv Sherlock Holmes, eroul imaginat de scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, isi aduce minte toate detaliile imaginandu-si ca depoziteaza informatiile intr-un ''palat al memoriei'', o tehnica originara din Grecia antica. Cercetatorii au descoperit, intr-un studiu recent, ca aceasta…

- In 2020, peste 1,3 milioane de oameni si-au recuperat datele blocate de catre atacatori cu ransomware folosind instrumentele de decriptare dezvoltate de cercetatorii Bitdefender, iar sute de milioane de dolari nu au mai alimentat gruparile de criminalitate informatica.

- Studiu KANTAR Peste jumatate dintre romani nu merg deloc la stomatolog, in creștere fața de anul anterior, potrivit unui studiu de piața reprezentativ național, realizat in luna ianuarie, pentru al treilea an consecutiv, de catre KANTAR. Un sfert dintre romani ajung mai rar de un an la dentist, iar…

- Conform cifrelor centralizate de Ministerul Educației, doar 20-30% dintre profesorii unor universitați, in special cele de Medicina, sunt dispuși sa se vaccineze, dar rectorii instituțiilor de invațamant respective susțin ca datele nu reflecta realitatea și ca, de fapt, mulți dintre ei s-au vaccinat…

- Peste jumatate din totalul locurilor de munca (52%) active in 2020, in Romania, erau din categoria "white collar" (cu studii superioare), in timp ce o treime (33%) faceau parte din segmentul "blue collar" (lucratori), arata datele publicate, marti, de o platforma de recrutare online, potrivit AGERPRES.…