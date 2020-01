Peste cinci sute de persoane surprinse in flagrant. Infractiuni constatate de Politia Romana in ultima saptamana In ultima saptamana 6 ndash; 10 ianuarie 2020 , politistii au intervenit la 11.086 de evenimente, pentru a oferi ajutor celor aflati in nevoie sau pentru a mentine linistea si ordinea publica. Cea mai mare parte a acestora, respectiv 8.966, au fost sesizate prin 112. Astfel, au fost constatate 3.567 de infractiuni, 525 de persoane fiind surprinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 75 de persoane urmarite national sau international. In cauzele instrumentate, 161 de persoane au fos ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

