- Peste 1.800 de persoane, angajati din unitati medicale si centre de ingrijire, au fost vaccinate anti-COVID-19 in judetul Olt in prima saptamana de la debutul campaniei de imunizare. Șase dintre acestea au avut reactii adverse comune, minore, au anuntat luni reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 998 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 4.778 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ:…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 912 vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 3.780 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 0; …

- 345 de persoane din sistemul medical județean au fost imunizate miercuri, in cea de-a treia zi a campaniei de vaccinare anti-COVID, au transmis reprezentanții DSP Alba. Alte 327 de persoane sunt programate sa se vaccineze joi, 7 ianuarie. Potrivit DSP Alba, miercuri, 6 ianuarie, in a treia zi a campaniei…

- Un numar de 93 de persoane din județul Buzau s-au vaccinat anti-COVID in prima zi a campaniei. La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau s-au vaccinat 55 de cadre medicale. S-au inscris pentru pentru campania de imunizare 341 de persoane din spital, dintr-un total de 1.180…

- Sunt opt focare active de Covid-19 in Timiș, astazi, 28 decembrie, conform Direcției de Sanatate Publica. Un focar a fost stins. In ultimele 24 de ore, in Timiș a fost stins focarul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Jebel, unde erau 95 cazuri confirmate. Focarele de Covid-19 din Timiș: CAMIN PRIVAT…

- Subprefectul Adina Moiseanu va coordona campania de vaccinare de la nivelul județului Buzau. Responsabilul de la Casa Alba a venit astazi cu detalii despre stadiul pregatirii campaniei, dupa o intalnire pe care a avut-o cu decidenții din cadrul Direcției de Sanatate Publica. „Organizarea campaniei…

- Sunt 14 focare active de SARS-Cov2 in Timiș, potrivit Direcției de Sanatate Publica – DSP. In ultimele 24 de ore au aparut cazuri in plus in doua focare. Sunt doua cazuri noi in focarul de la Caminul privat pentru persoane varstnice Lugoj, și 18 cazuri in plus la Caminul privat pentru persoane varstnice…