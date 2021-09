Peste 80% din producţia de petrol din Golful Mexic este încă oprită după uraganul Ida Companiile energice au avut probleme cu reluarea productiei dupa ce Ida a deteriorat platformele si a provocat pene de curent. Productia a aproximativ 1,5 milioane de barili de petrol pe zi, respectiv 84% din totalul productiei, este inca oprita, ca si 81% din productia de gaze naturale, a anuntat Biroul pentru protectia Mediului si Siguranta. Un total de 99 de platforme de petrol si gaze sunt inca evacuate, in scadere de la numarul initial d 288. ”Intreaga regiune are inca probleme cu reaprovizionarea. Rafinariile isi reiau incet activitatile, dar este atat de multa infrastructura care trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

