Peste 5,1 milioane lei alocate de Consiliul Judetean Maramures din excedentul bugetar pentru finantarea unor cheltuieli

- Guvernul a completat Legea privind sistemul unitar de pensii publice pentru a elimina inechitațile in cazul pensionarilor din domeniul minier. Guvernul a adoptat un proiect de Ordonanța de Urgența care modifica și completeaza Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile…

- Consiliul Judetean Maramures a afisat rezultatul probei de interviu sustinuta de candidatii selectati in lista scurta in vederea ocuparii functiei de director dezvoltare si functiei de director economic din cadrul R.A Aeroportul International Maramures. Astfel, in urma interviului candidatii au obtinut…

- In anul 2019, serviciile profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta din judetul Maramures au fost alertate la 8.800 situatii de urgenta, in medie 24 pe zi, se arata intr-un raport al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Gheorghe Pop de Basesti”. Comparativ cu anul 2018, numarul situatiilor…

- Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare s-a aflat in atentia consilierilor judeteni, la ultima sedinta la care au luat parte acestia. Astfel, alesii judeteni au aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii medicale, pe anul 2019, prin majorarea veniturilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta" al judetului Mehedinti a organizat, cel de al cincilea seminar privind pregatirea autoritatilor locale in cazul producerii de inundatii si cutremure, desfasurat in cadrul unui proiect transfrontalier.

- Un nou accident a avut loc duminica dimineata in judetul Maramures, mai exact in localitatea Rodina. Un autoturism a intrat intr-un cap de pod, rezultand trei victime. Ele au fost transportate de urgenta la Spitalul Judetean Baia Mare. La fata locului au intervenit echipaje EPA, Descarcerare Farcasa…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta ordinara din 29 noiembrie alocarea sumei 892.000 lei, din rezerva bugetara constituita la dispozitia Consiliului judetean Maramures, pentru finantarea a diferite actiuni. Vezi mai jos unde au fost alocati banii: UAT ORASUL ULMENI – sprijin financiar pentru…

- La Centrul National de Informare si Promovare Turistica din municipiul Gherla a avut loc pe 7 noiembrie vernisajul Expozitiei „Universul vazut prin ochi de copil”. Sunt expuse 70 de lucrari de desen si pictura ale elevilor de la Scoala Gimnaziala nr. 1 si de la Liceul Teoretic „Petru Maior” din localitate,…