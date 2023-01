Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 88 de caini au fost ridicati din Bucuresti in perioada 21-30 ianuarie, iar 54 dintre acestia au fost capturati de pe campul din zona Lacul Morii si de pe strazile adiacente, transmite Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor Bucuresti (ASPA). Fii la curent cu cele…

- 88 de caini au fost ridicati din Bucuresti in perioada 21-30 ianuarie, iar 54 au fost capturati de pe campul din zona Lacul Morii, acolo unde a fost ucisa Ana Oros , si de pe strazile adiacente, anunța Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor Bucuresti (ASPA), intr-un mesaj publicaț…

- Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca informatiile potrivit carora Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) ar fi intrerupt capturarea cainilor de pe domeniul public sunt „eronate”.

- Instituția condusa de Ciprian Ciucu a anunțat ca, in contextul in care o femeie a fost ucisa de caini langa Lacul Morii din București, de la inceputul anului si pana astazi, 24 ianuarie, dintre cele 83 de sesizari trimise catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) pentru ridicarea…

- ASPA precizeaza luni intr-o postare intitulata Precizari legislative, ca in cursul anului 2022, a capturat de pe raza Municipiului București aproximativ 1700 de caini, iar cei mai multi de pe raza Sectorului 6, respectiv 381. Institutia mai arata ca rolul sau este de a captura cainii fara stapan de…

- Primarul Ciprian Ciucu a reacționat duminica, printr-un mesaj publicat pe Facebook, dupa ce au aparut informații conform carora Poliția Locala S6 fusese somata de ASPA privind pericolul cainilor din zona Lacul Morii: ”Nu ma spal pe maini! Am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala (…)…

- Robert Negoita a lansat un apel catre Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 a publicat și pe Facebook apelul sau, in contextul tragediei petrecute in Sectorul 6 sambata dimineața, atunci cand o femeie a murit sfașiata de cainii fara stapan."Da, știu ca este weekend prelungit pentru cei mai mulți, dar in…

- O femeie a murit sambata dupa ce a fost atacata de caini , in timp ce alerga in apropiere de Lacul Morii. In luna decembrie, prezentatoarea TVR Dorina Florea povestea pe Facebook cum in jur de șapte caini au atacat-o tot pe o strada din Sectorul 6, iar cand a apelat la autoritați, acestea au pasat responsabilitatea…