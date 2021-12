Stiri pe aceeasi tema

- Formularul digital de intrare in Romania (PLF) va fi folosit incepand de luni șipotrivit primelor informații, pana duminca, ora 18.00, peste 14.000 de persoane au completat formularul. „De la lansarea aplicației https://plf.gov.ro și pana la 18:00, au fost create 35.549 de conturi in platforma și 14.212…

- Noul formular de intrare in Romania devine obligatoriu Foto: politiadefrontiera.ro Noul formular de intrare în România - obligatoriu de luni pentru toti cetatenii, români sau straini - se poate deja completa pe platforma digitala plf.gov.ro. Datele care trebuie introduse…

- OBLIGATORIU de luni, 20 decembrie: Formular digital de intrare in Romania. Ce risca cei care refuza sa completeze documentul OBLIGATORIU de luni, 20 decembrie: Formular digital de intrare in Romania. Ce risca cei care refuza sa completeze documentul Persoanele care intra in tara trebuie sa completeze…

- „Bine ai venit acasa!„ Scrie Guvernul Romaniei pe pagina sa de Facebook, cu referire la introducerea formularului digital de intrare in țara. „Sanatatea ta este importanta pentru noi. Ajuta-ne sa te protejam completand formularul digital de intrare in Romania, pe care il poți gasi online la…

- Persoanele care intra in țara trebuie sa completeze, incepand cu 20 decembrie, formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana și reglementat astazi de Guvernul Romaniei. Ce este formularul digital de intrare in Romania? Formularul este un…

- Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana și reglementat astazi de Guvernul Romaniei. Ce este formularul digital de intrare in Romania? Formularul este…

- Social Formularul digital de intrare in Romania / Ce este și cine trebuie sa-l completeze decembrie 15, 2021 15:15 Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea…

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența de implementare a formularului digital de intrare in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a oferit explicații referitoare la noua masura.