Peste 3.300 de permise reţinute în perioada 18-24 ianuarie în urma acţiunilor Direcţiei Rutiere Politistii rutieri au retinut, in perioada 18-24 ianuarie, 3.300 de permise de conducere si au aplicat peste 30.000 de sanctiuni contraventionale in urma unei actiuni pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.



In urma actiunilor din teren, au fost aplicate 37.874 de sanctiuni contraventionale celor care au incalcat legislatia. Dintre acestea, au fost aplicate 11.427 sanctiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 2.326 pentru abaterile savarsite de pietoni si 1.273 pentru abaterile savarsite de biciclisti, informeaza un comunicat al Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

