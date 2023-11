Peste 200 de percheziții astăzi, la traficanți de droguri, proxeneți, contrabandiști și evazioniști Eveniment Peste 200 de percheziții astazi, la traficanți de droguri, proxeneți, contrabandiști și evazioniști noiembrie 16, 2023 10:04 Astazi, Poliția Romana efectueaza 206 percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalitații, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale și protejarea comunitații de activitațile ilegale. Perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la D.I.I.C.O.T. și alte unitați de parchet, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de persoane,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

