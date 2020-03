Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, saptamana trecuta, 21 de romani veniți din Italia prin Grecia au fost plasați in carantina, inițial la Giurgiu, apoi trimiși sub escorta in județele de domiciliu, sambata dupa-amiaza, alte 110 persoane au fost oprite in Punctul de Frontiera...

- Federatia Internationala de Handbal (IHF) a anuntat, vineri, ca “din motive de siguranta” a decis amanarea turneelor preolimpice la handbal feminin si masculin potrivit news.ro.Turneele feminine erau initial programate in perioada 20-22 martie, in Spania, Ungaria si Muntenegru, la ultimul…

- Sute de romani, care au revenit acasa din Italia, au aglomerat punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. La vama Nadlac 2 din judetul Arad s-au format cozi de masini, iar timpul de asteptare a fost de cel putin o ora. Potrivit autoritatilor locale, toate persoanele care vin din Italia pe la…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni din Maroc, solicitanți de azil in țara noastra, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Ieri, 29 februarie 2020, polițiștii de frontiera din cadrul…

- Contactați de Paginademedia.ro, reprezentanții Netflix au evitat sa explice care este motivul pentru care au luat aceasta decizie și daca este una de moment, dar ea a fost implementata si in alte tari europene, printre care Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Polonia și Norvegia. „Analizam…

- Asistam, așadar, la o creștere cu aproape 50% fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor de la Comisia Europeana. Totodata, in decembrie 2019, luna in care consumul de carne de porc crește substanțial, Romania s-a situat pe locul al treilea in Europa la capitolul prețuri. La poarta fermei,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni, unul din Libia, iar celalalt din Tunisia, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Reamintim ca alti doi cetateni libieni au fost depistati de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni, unul din Libia, iar celalalt din Tunisia, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Reamintim ca alti doi cetateni libieni au fost depistati de…