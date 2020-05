Peste 1.600 de mureșeni, în autoizolare și în carantină Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a transmis sambata, 9 mai, prin intermediul unui comunicat, ca la data curenta in județul Mureș au fost confirmate 597 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). ”Pana la aceasta data, 284 de persoane au fost declarate vindecate și externate. Potrivit datelor furnizate de … Sursa articolului: Peste 1.600 de mureșeni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

