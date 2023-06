Stiri pe aceeasi tema

- Germania este pregatita sa stationeze in Lituania - unde are in prezent 850 de militari - aproximativ 4.000 de militari, in vederea unei consolidari a flancului de est al NATO, anunta luni ministrul german al Apararii Bori Pistorius, relateaza AFP, citat de News.ro.”Germania este pregatita sa desfasoare…

- Companiile europene, inclusiv Airbus, BASF, Siemens, Mercedez-Benz, BMW si Volkswagen, au fost printre cele care a semnat acorduri cu China, conform declaratiilor de miercuri ale Comisiei Nationale pentru Dezvoltare si Reforma din China. Planificatorul de stat chinez a declarat ca va colabora cu companiile…

- Municipalitatea orașuilui Regensburg, aflat in sud-estul Germaniei, are o misiune mai puțin obișnuita zilele acestea: va trebui sa ingroape urna care a fost gasita in camera de bagaje a garii, scrie site-ul maghiar Blikk.hu.Inscripția gasita pe container arata ca defunctul a fost incinerat in Ungaria,…

- Indicele bursier din Germania (DE40): Acțiunile europene au scazut in timpul unei sesiuni de tranzacționare reduse de luni, DAX 40 al Germaniei incheind ziua cu 0,2% mai jos, la 15.954 de puncte. Indicele pieței bursiere din Germania (DE40) este de așteptat sa se tranzacționeze la 15459,84 puncte pana…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ceea ce ajuta la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituie o veste buna pentru consumatori, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta…

- Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier – ”Andromeda” -, care ar fi fost folosit la transportarea explozivilor folositi in sabotaj, in septembrie 2022, in Marea Baltica. Metadate ale unui e-mail trimis in timpul inchirierii velierului ar conduce la Ucraina, dezvaluie Der Spiegel.…

- Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier – ”Andromeda” -, care ar fi fost folosit la transportarea explozivilor folositi in sabotaj, in septembrie 2022, in Marea Baltica. Metadate ale unui e-mail trimis in timpul inchirierii velierului ar conduce la Ucraina, dezvaluie Der Spiegel.…

- Republica Moldova mizeaza pe sprijinul Romaniei si al Germaniei pentru obtinerea initierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, a declarat, luni, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Cotroceni, dupa intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german, Olaf Scholz.…