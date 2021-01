Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri seara la Digi24 ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri. Articolul Personalul medical va primi bani ca sa convinga oamenii sa se vaccineze. Și medicii de familie vor primi bonus apare prima data in Someșeanul.ro .