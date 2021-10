Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila considera ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sunt foarte predispuse sa contracteze virusul SARS-CoV-2. El a adaugat caulpina care circula in prezent se transmite de trei ori mai repede decat varianta initiala a virusului, astfel ca este putin probabil ca persoanele…

- Medicul și deputatul Alexandru Rafila considera ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sunt foarte predispuse sa contracteze virusul SARS-CoV-2. „Totusi, cifrele pe care le avem la indemana sunt de la Institutul de Sanatate Publica din Romania sau din alte tari si demonstreaza ceva foarte…

- ​Profesorul Alexandru Rafila considera ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sunt foarte predispuse sa contracteze virusul SARS-CoV-2, avand in vedere contagiozitatea ridicata a tulpinii care circula in prezent si care se transmite de trei ori mai repede decat varianta initiala a virusului.…

- „Totusi, cifrele pe care le avem la indemana sunt de la Institutul de Sanatate Publica din Romania sau din alte tari si demonstreaza ceva foarte clar: tarile care au acoperire mare vaccinala, chiar daca au cazuri multe, nu au internari in spitale si nu au decese decat in proportie foarte mica. De fapt,…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica faptul ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania, șase dintre aceștia fiind la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”, a explicat…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca au fost confirmate 2.563 cazuri de infectare cu variante ale coronavirusului care determina ingrijorare, dintre care 807 sunt cu varianta Delta. „Dintre cele 807 cazuri confirmate cu varianta Delta, 191 (23,7%) au fost vaccinate: 7 incomplet și 184 complet…

- Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a explicat marți ca in Romania sunt inregistrate peste 300 de persoane infectate cu varianta Delta a virusului SARS CoV-2, cele mai multe cazuri sunt la persoanele nevaccinate.…

- Reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit despre situația vaccinarii anti-Covid-19 in Romania, reamintind ca aceasta campanie a reprezentat un eșec. In urma cu puțin timp, Alexandru Rafila a comentat afirmațiile facute de președintele Romaniei cu privire la restricțiile pentru persoanele nevaccinate.…