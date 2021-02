Persoanele care locuiesc în județe în care rata infectărilor Covid-19 este ridicată au prioritate la vaccin Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca persoanele eligibile care locuiesc in județe in care incidența cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 este ridicata vor fi vaccinate prioritar. „Vaccinarea cu prioritate a persoanelor eligibile din județele in care se inregistreaza o incidența crescuta a cazurilor de COVID-19. Strategia prevede și criteriul epidemiologic care ne permite alocarea cu prioritate a vaccinurilor in județele cu o rata mare fața de media naționala. Urmeaza sa se stabileasca pragul, sa definim perioada pentru care trebuie sa inregistram aceasta creștere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cand ar trebui sa inceapa vaccinarea pentru persoanele care fac parte din județele cu rata de infectare crescuta, coordonatorul CNCAV Valeriu Gheorghița a spus ca „urmeaza sa definim modalitatea prin care vom face practic acest lucru”.„Va reamintesc, strategia nationala de vaccinare impotriva…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca persoanele eligibile din județele cu o incidența crescuta a cazurilor de COVID-19 vor fi vaccinate prioritar. De asemenea, acesta a explicat cum vor fi imunizate cadrele didactice.

- Coordonatorul campaniei de imunizare anti-coronavirus, Valeriu Gheorghița, anunța ca in curand profesorii ar putea avea prioritate la vaccinare. De la 1 martie 2021 profesorii din Romania ar urma sa aiba prioritate la vaccinarea impotriva coronavirusului. Vaccinarea profesorilor ar urma sa fie realizata…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat, vineri, la Antena 3 , ca profesorii ar putea fi imunizați cu prioritate, prin echipe mobile, incepand cu data de 1 martie. „A fost o discutie pe care am avut-o cu domnul ministru Sorin Cimpeanu (n.r. – ministruleducatiei),…

- “Nu se modifica strategia. Daca se modifica ceva, anunțam acest lucru. Nu vor fi cabinete de vaccinare special destinate pentru personalul din invațamant și nici locuri rezervate in platforma. Am transmis ca, in aceasta etapa, din 15 februarie, personalul din invațamant se poate programa pe locurile…

- „CNCAV ia ca masura de siguranța, pentru asigurarea administrarii rapelului la persoanele carora li s-a administrat doza 1, reprogramarea, incepand cu data de 30 ianuarie, a celor 66.884 persoane sub 65 de ani, pentru administrarea dozei 1, intre 30 ianuarie și 11 februarie, pentru data de 16 februarie…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta ca vaccinarea cadrelor didactice depinde de momentul in care noi transe de vaccin vor ajunge in Romania. Medicul a precizat ca mai putin de 10.000 de cadre didactice si personal din domeniul invatamantului s-au vaccinat pana…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, anunța ca in acest moment in Romania au fost vaccinate 459 de mii de persoane. „In acest moment in Romania incepand cu data de 27 decembrie au fost administrate un numar de 484.631 de doze la un numar de aproximativ…