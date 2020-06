Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul care a stat 5 ani pe banca tehnica a Politehnicii Timișoara la handbal masculin a hotarat ca din urmatorul sezon sa se „mute” la Buzau. Prilej ca oficialii echipei sa ii mulțumeasca tehnicianului și sa ii arate recunoștința. Astfel, Pero a primit cate o diploma și un premiu atat din partea…

- O noua plecare majora din clubul alb-violet. Dupa despartirea de Filip Marjanovic, nici „principalul” Pero Milosevic nu-si continua activitatea la SCM Politehnica Timisoara. Antrenorul muntenegrean s-a inteles, in mod surprinzator, cu o formatie care ar fi avut probleme cu mentinerea in elita daca liga…

- Orlando Popa este antrenor cu portarii și scouter pentru Reggiana. Acesta a explicat pentru GSP tragedia pe care o traiesc italienii. "Este, practic, Al Treilea Razboi Mondial! Nu s-a apelat la o bomba nucleara care ar fi distrus intreaga planeta și orice forma de viața, am ajuns sa fim curațați…

- In ultimele 24 de ore, autoritațile buzoiene au luat masura izolarii la domiciliu pentru inca 400 de persoane revenite zilele trecute din zone galbene de risc din Europa de Vest. Astfel, numarul per total județ al buzoienilor izolați acasa a ajuns la aproape 1.800. „La data de 21 martie, in județul…

- Regulamentul FRF nu prevede o situatie cum este cea din prezent, dar daca nu se va mai putea juca pana la final de mai, atunci nu va fi desemnata nici campioana, iar clasamentul actual va decide participantele in Europa. U Craiova propune reluarea Ligii 1 pe 15 mai, insa in momentul de fata niciun organism…

- Antrenorul echipei Dinamo București, Dusan Uhrin, și-a anunțat demisia dupa infrangerea din meciul cu Poli Iași. Oficialii din Ștefan cel Mare au anunțat desparțirea oficiala de antrenorul ceh. Din...

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat in derbiul cu FCSB. Tehnicianul gruparii din Banie și-a criticat defensiva. „Au fost greșeli copilarești, de genul celor de la juniori. Nu poți sa faci asemenea greșeli la nivelul asta și sa…