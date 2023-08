Stiri pe aceeasi tema

- NU I-A MERS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Pe 27 iulie a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de…

- HOȚIE… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontiera un microbuz marca Volkswagen, care figura in bazele de date ca fiind furat din Cehia in urma cu doar o zi! Microbuzul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, privind savarșirea…

- TUPEU… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova, chiar in cea mai festiva zi a Poliției de Frontiera, conducand un ansamblu rutier, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. Fapta…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, cu sprijinul ofițerilor din cadrul Agenției Frontex, au deconspirat planurile unui cetațean albanez de a trece fraudulos frontiera de stat, utilizand documente de identitate false. In data de 27 iunie a.c., in jurul…

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița fac cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a fost depistat conducand un autoturism, deși nu avea acest drept. In ziua de 4 iunie a.c., in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere…

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontirei Albița efectueaza cercetari in privința a doi cetațeni egipteni care au intenționat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei, prin eludarea controlului de frontiera. Cei doi aveau intenția de a ajunge in București, pentru…

- PRINS CU „OCAUA MICA” … Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 30 de ani, care a prezentat la controlul de frontiera un document fals pentru autovehiculul pe care il conducea. Astfel, in…

- GHINIONIST… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un moldo-roman conducand un autoturism ce nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 24 mai a.c., in jurul orei 17.55, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, acesta…