- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca desfașoara in aceste momente acțiuni specifice de prevenire și stingere a incendiilor la o stație de carburanți de pe strada Sobarilor. „Apelul de urgența a venit la ora 7:24, anunțand scurgeri GPL, astfel ca s-au deplasat de urgența la fața locului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a stinge un incendiu care a distrus o autoutilitara staționata pe strada Colonia de Sub Deal din comuna Florești. Apelul de urgența a venit in jurul orei 18:12, iar la fața locului s-a deplasat echipajul de la Punctul…

- Pompierii au intervenit vineri la sediul unei firme care incarca butelii de oxigen, la Cluj-Napoca, unde au fost constatate scurgeri dintr-un recipient de circa 10.000 de litri incarcat cu oxigen.

- Pericol de explozie langa Pitești: conducta de gaz avariata /Pompierii intervin de urgența in comuna Bascov, in cazul unei conducte de gaze avariata, informeaza Mediafax! Este al doilea pericol de explozie in ultimele doua zile, in aceeași zona!Și de aceasta data, la fața locului, pe strada Serelor,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor.…