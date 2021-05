Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit sase medalii, una de aur, una de argint si patru de bronz, duminica, la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia). Aurul a fost obtinut la dublu vasle feminin, de Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis, in 06 min 46 sec 72/100. Medalia de argint a fost castigata de Ionela-Livia…

- Romania a cucerit sase medalii, una de aur, una de argint si patru de bronz, duminica, la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia). In clasamentul pe medalii, Romania a ocupat locul 7, devansata de Marea Britanie (3-1-1), China (3-0-0), Olanda (2-1-2), Italia (1-3-2), Irlanda (1-3-1) si Germania…

- Romania are deja sase echipaje in finalele pentru medalii la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia), dupa cursele desfasurate vineri, in cursul diminetii. Astfel, Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au castigat seria a doua la dublu rame feminin (07:30.96), iar Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona…

- Romania are deja sase echipaje in finalele pentru medalii la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia), dupa cursele desfasurate vineri, in cursul diminetii, potrivit Agerpres. Astfel, Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au castigat seria a doua la dublu rame feminin (07:30.96),…

- CS Victoria Cumpana a obtinut doua medalii, aur si bronz, la Campionatul National Under 15. Gabriela Prodan a iesit campioana nationala, iar Andrei Istrate a urcat pe treapta a treia a podiumului. Gabriela Prodan va reprezenta Cumpana, dar si Romania, la Campionatul European din Bulgaria. Clubul Sportiv…

- Sambata, 15 mai, in Elveția, la Lucerna, va incepe ultima competiție la care se vor putea obține biletele pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. La regata de calificare olimpica gazduita de Lucerna, in perioada 15-17 mai, Romania va participa cu patru echipaje:…

- S-au tras la sorți grupele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar Romania va intalni Noua Zeelanda, Coreea de Sud și Honduras. La Jocurile Olimpice, echipele naționale vor convoca fotbaliștii nascuți dupa 1 ianuarie 1997, dar in fiecare lot se pot regasi maximum 3 fotbaliști nascuți inainte de aceasta…

- Medaliații Romaniei la canotaj, primire triumfala la Complexul Sportiv Snagov dupa succesul de la Campionatele Europene Canotorii romani au fost intampinați cu flori și felicitari de catre reprezentanții Federației Romane de Canotaj și reprezentanții mass-media. Sportivii au obținut in finalele de duminica…