- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova (12 WTA, principala favorita) s-a calificat vineri seara in semifinalele turneului WTA 250 de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 259.203 euro, dupa ce a invins-o, in sferturile de finala, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe compatrioata sa,…

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (7 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat cu dificultate, vineri seara, in semifinalele turneului ATP 500 de la Halle (Germania), dotat cu premii totale de 2.195.175 de euro, dupa ce a trecut in sferturile de finala, in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-4, de olandezul Tallon…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Makoto Ninomiya a fost invinsa de cuplul americano-rus Sabrina Santamaria/Iana Sizikova, cu 1-6, 6-4, 12-10, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.303 dolari. Niculescu si…

- Norvegianul Casper Ruud, locul 4 ATP, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de categorie ATP Masters 1000 de la Roma.Ruud a trecut in sferturi de argentinianul Francisco Cerundolo, numarul 31 mondial, scor 7-6 (5), 6-4, in doua ore si cinci minute, conform News.ro. CITESTE SI Romania…

- Liderul clasamentului WTA, Iga Swiatek, s-a calificat miercuri in semifinalele turneului WTA 1000 de la Madrid, dupa ce a invins-o in sferturi pe Petra Martic.Poloneza Iga Swiatek (21 de ani, loc 1 WTA) a dispus de croata Petra Martic (32 de ani, nr 33 WTA) in numai o ora si noua minute. Swiatek…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian, Irina Bara si Andreea Mitu s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Koper (Slovenia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari.Jaqueline Cristian (24 ani, 180 WTA), cap de serie numarul 10, a dispus in sferturi de belarusa Kristina…

- Jucatorii romani de tenis Nicholas David Ionel si Filip Cristian Jianu, in perechi diferite, au pierdut meciurile sustinut vineri, in semifinalele probei de dublu a turneului challenger de la Barletta (Italia), dotat cu premii totale de 73.000 de euro.Nicholas David Ionel si canadianul Steven Diez…

- Tenismanul italian Jannik Sinner, numarul 11 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-1, pe finlandezul Emil Ruusuvuori (nr.54), intr-o partida disputata miercuri.Sinner,…