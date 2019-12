Percheziţii masive în Vestul ţării. 10 persoane, reţinute şi 3.000.000 de ţigări de contrabandă, confiscate Peste 3.000.000 de țigari au fost confiscate și 10 persoane au fost reținute, in urma a 34 de percheziții facute de polițiștii de la transporturi din Timișoara, la persoane banuite de contrabanda, scrie Mediafax. Perchezițiile s-au facut marți in județele Timiș și Arad, intr-un dosar penal de contrabanda. La perchezi’ii au participat polițiști din cadrul The post Perchezitii masive in Vestul tarii. 10 persoane, retinute si 3.000.000 de tigari de contrabanda, confiscate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

