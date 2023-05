PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE TRAFIC DE PERSOANE, NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR SI AL MUNITIILOR SI BRACONAJ CINEGETIC.

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud și cei ai Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au pus in aplicare 7 mandate de percheziție, la domiciliile unor persoane…

- Zilele acestea, politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase s-au sesizat din oficiu privind savarșirea de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor de catre un utilizator al unui cont in mediul online. Politistii au demarat verificarile specifice conform competentelor,…

- Marti, 11 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in Buzau și Ialomița.

- Nr.119 din 12 aprilie 2023 PERCHEZITII LA O PERSOANA BANUITA DE NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR SI AL MUNITIILOR Ieri, 11 aprilie a.c., politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in executare…

- Astazi, 4 aprilie 2023, polițiștii din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți de alte structuri cu atribuții pe linia poliției judiciare, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – I.G.P.R., pun in executare 100 de mandate de percheziție…

- In ziua de 25 martie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, sub coordonarea directiei din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare 4 mandate de percheziție domiciliara…

- La data de 9 martie a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, cu sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani ndash; Serviciul de Investigatii Criminale, au…