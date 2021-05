Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Olt efectueaza, miercuri, 15 perchezitii in cinci localitati din judet, la domiciliile unor persoane, la cabinete medicale si la unele primarii, intr-un dosar de fals in inscrisuri oficiale si uz de fals in vederea fraudarii unor beneficii sociale,…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…

- Astazi, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, efectueaza 22 de perchezitii domiciliare, in municipiul Iasi si municipiul Bucuresti. 26 de persoane urmeaza sa fie conduse la audieri. La data de 26 aprilie a.c., politistii de combatere…

- IGPR: Perchezitii intr un dosar de trafic de droguri.Bani, cannabis, cocaina si ecstasy au fost ridicate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si cei de investigatii criminale din Neamt, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Neamt, in urma a 2 actiuni de…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș The post Peste 200 de percheziții in 28 de județe, efectuate de procurorii și polițiștii din Mureș, intr-un dosar de inșelaciune, evaziune fiscala și spalare de bani appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Joi dimineata, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Costești, efectueaza 38 de percheziții domiciliare in județele Argeș, Olt, Valcea și Gorj. Sunt vizate sediile unor societați comerciale și locuințele unor…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti au efectuat, marti, 10 perchezitii domiciliare intr-un dosar ce vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante cu efect psihoactiv. Descinderile,…

- PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de furtul unui autoturism de 20 000 de euro. Cați suspecți vor merge la audieri In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furtul unui autoturism. In luna august a anului 2020 ar fi sustras, din Alba Iulia, un autoturism…