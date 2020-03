Percheziții la casa unui lider liberal din vestul țării. Doi tineri, sechestrați din cauza unei datorii Patru persoane au fost ridicate de oamenii legii și duse la audieri in urma percheziției care a avut loc in aceasta dimineața in localitatea aradeana Lipova. Cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Arad, unde sunt audiate in legatura cu sechestrarea a doi tineri care a avut loc in comuna Ghioroc, la finalul […] Articolul Percheziții la casa unui lider liberal din vestul țarii. Doi tineri, sechestrați din cauza unei datorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

