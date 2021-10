Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F Timisoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Timis, au destructurat o retea infractionala constituita din cetateni irakieni, specializata in traficul de migranti.

- Pe 22 septembrie, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Campulung, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de proxenetism, și au reținut un barbat de 32 de ani, din Campulung. Din cercetari…

- Doi cetateni straini au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru trafic de migranti, dupa ce procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus inceperea urmaririi penale fata de acestia. Unul dintre ei a asigurat cazarea pentru 12 migranti.…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in judetele Mehedinti, Caras-Severin si Timis, la persoane banuite de evaziune fiscala si delapidare. Doi barbati sunt suspectati ca si-ar fi insusit peste 1,2 milioane de lei din conturile lui ONG, potrivit news.ro. ”Astazi, 11 august, politistii…

- Joi au avut loc mai multe percheziții intr-un dosar de proxenetism. Șase persoane au fost conduse la sediul Politiei municipiului Bacau pentru a fi audiate. „La data de 29 iulie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul…

- Angajatul unei Primarii din Alba a fost retinut intr-un dosar care are ca obiect de cercetare abuzul in serviciu si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, politistii efectuand mai multe perchezitii in acest sens, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre…