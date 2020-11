Percheziții în Prahova și Ialomița: Producătorii de rachiuri din fructe, vizați Polițiștii din Prahova fac marți dimineața șapte percheziții domiciliare la sediile unor societați- 5 in județul Prahova și 2 in județul Ialomița, intr-un dosar privind producerea, deținerea sau comercializarea in mod ilicit de produse accizabile. ”Din cercetari au rezultat indicii ca, incepand cu luna octombrie a.c., persoanele banuite ar fi desfasurat activitati directe de producere a rachiurilor de fructe, cu incalcarea normelor prevazute de Codul Fiscal, care obliga la autorizarea ca antrepozit fiscal de catre organele vamale competente si plata accizelor la bugetul general consolidat. Persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

