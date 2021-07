Percheziții în București și în 3 județe. Două firme sunt acuzate că au vândut în ultimii 4 ani reactivi pentru analize expirați Un numar de 19 perchezitii au loc, joi, in Bucuresti, Ilfov, Brasov si Dambovita, in cazul unor societati care au furnizat reactivi chimici neconformi unor laboratoare private si de stat. In acest dosar se desfașoara cercetari pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si trafic de produse sau substante toxice. Potrivit Poliției Capitalei, din probatoriul […] The post Percheziții in București și in 3 județe. Doua firme sunt acuzate ca au vandut in ultimii 4 ani reactivi pentru analize expirați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

