Pepsi va fi livrat cu camioane Tesla. Pentru început, peste Ocean Directorul general al Tesla, Elon Musk, a livrat primul camion electric Semi al companiei catre PepsiCo, fara a oferi previziuni actualizate pentru pretul camionului, planurile de productie sau cantitatea de marfa pe care ar putea-o transporta, transmite Reuters. Musk, care a aparut pe scena la un eveniment organizat joi la uzina Tesla din Nevada, a spus ca Semi va reduce emisiile de pe autostrada, va depasi modelele diesel existente in ceea ce priveste puterea si siguranta si va dezvolta o tehnologie de incarcare rapida pe care Tesla o va folosi la viitoarea camioneta Cybertruck. „Daca esti un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- PepsiCo a anuntat ca vehiculele vor fi folosite la fabrica sa Frito-Lay din Modesto, California, si la fabrica de bauturi PepsiCo din Sacramento. PepsiCo si-a propus sa reduca costurile cu combustibilul si emisiile si a rezervat 100 de camioane Semi in 2017. Companiile americane s-au angajat sa ia masuri…