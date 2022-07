Pepeni galbeni retrași de la consum Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) de la Chișinau au retras de pe piața o cantitate insemnata de pepeni galbeni de import. Este vorba despre 2.416 de kg. Inspectorii au descoperit ca pepenii galbeni depașesc nivelul admisibil de nitrați, fapt pentru care au dispus retragerea de la comercializare. Controalele ANSA s-au intețit in ultima vreme. Pentru ca, din pacate, nu toate produsele sunt autorizate. The post Pepeni galbeni retrași de la consum appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

