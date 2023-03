Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a incheiat anul 2022 in pierdere, o premiera in ultimele patru decenii, dupa ce un sir de majorari de dobanda adoptate de Banca Centrala Europeana a redus valoarea pachetelor de obligatiunilor detinute de Bundesbank si de asemenea i-a provocat pierderi pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca anuntul SUA privind livrarea a 31 de tancuri Abrams 31 tarii sale este "un pas important pe calea spre victorie", transmit Reuters si AFP. Presedintele american Joe Biden a notat, facand anuntul, ca nu este o "amenintare ofensiva impotriva…

- Cancelarul Olaf Scholz a confirmat, miercuri, ca Germania va trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina, a anunțat purtatorului de cuvant al guvernului federal Steffen Hebestreit, citat de Reuters și CNN . „Guvernul federal a decis sa puna tancurile de lupta Leopard 2 la dispoziția forțelor armate ucrainene”,…

- Ministerul Apararii U.M. 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "dr. Alexandru Gafencu" din Constanta a atribuit un contract de servicii de colectare a deseurilor menajere societatii Polaris M. Holding SRL. Valoarea contractului este de 50.867.12 lei, vezi sectiunea "documente". Despre Polaris…

- Angajamentul Statelor Unite ale Americii de a furniza pentru prima data Kievului vehicule de lupta blindate Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in discursul video de vineri searta adresat națiunii, relateaza agenția Reuters , preluata…

- Inflatia in Germania a crescut anul trecut la cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, in 1990, preturile de consum inregistrand in medie o crestere de 7,9% in 2022, fata de 2021, arata datele publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite DPA. Comparativ, in 2021 preturile…

- "Razboiul Rece nu s-a incheiat niciodata", a declarat Angela Merkel, care a recunoscut ca ar fi trebuit sa cheltuiasca mai mulți bani pentru armata Germaniei pe cand era cancelar, anunța dnyuz.com. In comentariile sale cele mai critice de pana acum cu privire la propria moștenire, doamna Merkel a…

- Germania sustine candidaturile Bulgariei, Croatiei si Romaniei de a adera la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, inainte de Consiliul JAI, ministrul german de interne Nancy Faeser, care a subliniat ca nu impartaseste opozitia Austriei fata de extinderea spatiului de libera circulatie, relateaza…