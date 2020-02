Stiri pe aceeasi tema

- Istoria se schimba in doar cateva ore! Marea Britanie se desparte de Uniunea Europeana, dupa aproape cinci decenii impreuna. Brexit nu imparte in doua numai Europa, ci desparte si taberele din Regat. Printre proteste si petreceri, o echipa Observator a luat pulsul Londrei, intr-o zi istorica.

- Nigel Farage a fost primit ca un star rock, pe acordurile "The Final Countdown". De altfel melodia trupei Europe nu a fost singura care s-a auzit langa Parlamentul britanic. Au mai fost și ”Hey Jude”, ”We are the champions”, ”Rule Britannia” dar și imnul național, ”God Save the Queen”. …

- Un susținator al Brexitului a incendiat, vineri, steagul UE lânga Downing Street, în centrul Londrei, în timp ce alții i-au batjocorit pe manifestanții pro-UE cu câteva ore înainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul cumunitar, relateaza Reuters. Aproximativ 200-300…

- Marfurile si bunurile vor continua sa circule liber intre tara noastra si Marea Britanie, chiar daca Regatul Unit va fi de sambata, in mod oficial, in afara Uniunii Europene. Acordul de retragere a Marii Britanii din UE, asa cum a fost ratificat miercuri de Parlamentul European, prevede o perioada…

- Conservatorii britanici au anuntat vineri seara ca vor sa introduca o taxa pe achizitiile imobiliare realizate de proprietarii straini, daca vor veni din nou la putere in urma alegerilor legislative de pe 12 decembrie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un nou guvern conservator ar aplica o taxa suplimentara…

- Membrii unei secții de votare din Luton, Marea Britanie, s-au îmbracat cu toții cu ii și au transmmis românilor sa participe la vot. „Pentru toți românii din Luton, va așteptam la vot”, este mesajul postat pe Facebook de Ambasada României în Regatul…

- Investirea noii Comisii Europene ar putea fi amanata din nou dupa ce Marea Britanie a anunțat ca va desemna un candidat pentru funcția de comisar in echipa Ursulei von der Leyen abia dupa formarea unui nou guvern dupa alegerile anticipate programate pentru 12 decembrie, informeaza Reuters, citat de…

- Guvernul britanic i-a scris presedintei viitoarei Comisii Europene, Ursula von der Leyen, pentru a o anunta ca nu va desemna un membru britanic pentru echipa sa inainte de alegerile din 12 decembrie din Regatul Unit, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. O purtatoare de cuvant a viitoarei sefe a…