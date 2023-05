Stiri pe aceeasi tema

- RUGBY… Echipa feminina de rugby 7s (in șapte) a CSȘ – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Barlad s-a clasat pe locul doi in etapa a II-a a Campionatului Național de rugby 7s – junioare, desfașurat la Cluj. Barladencele au suferit o singura infrangere, in chiar finala competiției, 7-36 cu Politehnica Iași.…

- UPDATE 2: In urma accicentului petrecut in urma cu ceva vreme la trecerea de linie ferata de la Roșiești a fost avariata, pe langa mașina implicata, și locomotiva garniturii Iași – București N. Din acest motiv au aparut și nemulțumirile calatorilor nevoiți sa aștepte acum ore in șir pentru a-și continua…

- Prima editie a Targului ofertelor universitaților are loc astazi la Shopping City Ramnicu Valcea, incepand de la ora 10.00. Evenimentul dedicat, in mod special, liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Valcea in parteneriat cu Shopping City Rm. Valcea.…

- SPERANȚE… Campionatul Național de rugby 7s feminin continua cu etapa a doua, la Cluj, sambata, 22 aprilie. Dupa evoluția foarte buna din prima etapa, cand a terminat pe locul doi, CSȘ – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Barlad spera sa faca o noua figura frumoasa. Echipa barladeana va face parte din grupa…

- MAI DEPARTE… Județul Vaslui va fi reprezentat la etapa regionala a Competiției Business Plan de o echipa formata din doi elevi de la Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu” Zorleni. Este vorba despre elevii Samoila Andreea și Larion Florin, pregatiți de profesoara Iosub Nelia. Aceștia au reușit sa obțina…

- In cursul zilei de marți, 7 martie, a avut loc un accident mortal la ieșirea din municipiul Pașcani spre Iași. Un barbat, in varsta de 70 de ani, care circula cu un moped a fost acroșat de un camion. La fața locului au fost trimise echipaje de poliție, pompieri și ambulanța. Din nefericire, in urma…

- TEST… Rapid Brodoc a continuat seria meciurilor amicale, ultima adversara fiind CSM Pașcani, echipa clasata pe locul 5 in Liga 4 Iași. Echipa antrenata de Romica Dorin s-a impus cu scorul de 4-2, intr-un amical disputat pe teren neutru, la Roman. Pentru “alb-vișinii” au marcat Florin Burghele (2), Alex…