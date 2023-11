Stiri pe aceeasi tema

- O parte din produsele petroliere contractate de Departamentul american al Apararii prin intermediul unor furnizori din Grecia si din Turcia ar putea fi de origine rusa, in ciuda sanctiunilor occidentale, releva o investigatie a cotidianului The Washington Post (WP), publicata marti, potrivit news.ro.Produsele…

- Rusia și Ucraina se ințeleg asupra schimbului de prizonieri de razboi și de cadavre ale soldaților morți și discuta despre trecerea navelor din porturile ucrainene din Marea Neagra, potrivit The Washington Post. Pentru aceasta, Moscova și Kiev folosesc intermediari, inclusiv Turcia, Qatar, Emiratele…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare din Marea Neagra aparute din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina, a declarat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters, insa oficialii turci nu au dat detalii specifice despre modul in care va fi…

- Ministrul grec al Afacerilor Externe, Giorgos Gerapetritis, a subliniat, in timpul intervenției sale in cadrul intalnirii miniștrilor de externe ai UE de la Kiev „consecințele enorme și cu efect de propagare” pe care le va avea prabușirea acordului cu Rusia cu privire la exportul in siguranța a cerealelor…

- Nava „Resilient Africa", aflata sub pavilion Palau, a ajuns joi in stramtoarea Bosfor din Turcia, potrivit Reuters. Aceasta este prima nava incarcata cu cereale din Ucraina care a intrat și a ieșit din Marea Neagra folosind un coridor umanitar organizat de ucraineni.Nava a plecat din portul ucrainean…

- UPDATE – Intalnirea lui Putin cu Erdogan a inceput la Soci, iar potrivit unui transcript publicat pe site-ul Kremlinului, in discursul de intampinare liderul rus i-a spus omologului turc ca problemele legate de criza ucraineana “nu vor fi ignorate” si ca este “deschis” la negocieri pe tema acordului…

- ”Criticarea lentorii contraofensiveei inseamna scuiparea in fata a soldatului ucrainean care-si sacrifica viata”, a denuntat Kuleba la oreuniune a ministrilor de Externe ai Uniunii Europene (UE), la Toledo, in Spania. ”Le sugerez tuturor celor care critica sa taca din gura, sa vina in Ucraina si sa…

- Nava de containere Joseph Schulte, sub pavilion Hong-Kong, care a parasit la inceputul acestei saptamani portul ucrainean Odesa, blocat de Rusia, se afla in Ucraina din 23 februarie 2022, cu o zi inainte de inceperea invaziei ruse in Ucraina. Ucraina a anuntat saptamana trecuta un “coridor umanitar”…