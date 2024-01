Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat ca ar putea urma exemplul predecesorului sau, Benedict al XVI-lea, de a se retrage din activitate, subliniind insa ca aceasta posibilitate nu se afla pe agenda sa „in acest moment”, relateaza agentia italiana ANSA.

- Un preot din Toscana, Italia, a fost excomunicat dupa ce l-a numit pe Papa Francisc "un anti-papa uzurpator" in predica sa de Anul Nou. Parintele Ramon Guidetti a ținut un discurs in care l-a comparat pe Papa cu predecesorul sau, Benedict al XVI-lea.

- Papa Francisc a decis sa simplifice considerabil complicatele ritualuri funerare papale anuntand ca va fi primul papa inmormantat in afara Vaticanului in peste un secol, transmite Reuters. Papa, care va implini 87 de ani duminica, a dezvaluit marti seara planurile privind funeraliile sale in cadrul…

- Impregnat de stanga latino-americana (din miezul careia s-a nascut marxista ”teologie a eliberarii”) acest argentinian neconformist socotește ca Biserica catolica a devenit un organism insuficient adaptat ”vremurilor” și prost pregatit pentru a infrunta provocarile post-modernitații agnostice, secularizate,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca este posibil la Gabriela Firea sa candideze la Primaria Capitalei, mentionand ca, in acest moment, nu exista o decizie a partidului privind un alt candidat si ca este prematura o discutie. „Este posibil ca doamna Firea (sa candideze la Primaria…

- Dragoș Smeu, fondatorul Mavericks, agenție de digital marketing specializata in performance media și web analytics, a prezentat la retailArena o serie de date privind Black Friday extrem de interesante atat pentru magazinele online, cat și pentru clienți. ”Black Friday este ziua recoltei pentru…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat luni, cu prilejul vizitei ambasadorilor la "Ziua Portilor Deschise" de la Penitenciarul Rahova, ca in acest moment in sistemul penitenciar din Romania avem o populatie de 23.555 de detinuti, dintre care doar 4,45% sunt femei. Despre rata recidivei, ministrul…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene verifica informațiile aparute in spațiul public cu privire la decesul inca unui cetațean moldovean in Israel. „Ambasada Republicii Moldova din Tel-Aviv se afla in proces de verificare a acestor informații cu Ministerul Afacerilor Externe al Statului…