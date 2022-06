Pensionar prins la volan fără permis. Şofatul în acest mod, tot mai întâlnit la Iaşi Sofatul fara permis de conducere a devenit un fenomen in judetul Iasi. Politistii prind numerosi ieseni care se incumeta sa urce la volan chiar daca nu au permis. Pe 3 iunie, politistii Sectiei 5 Rurala Raducaneni au oprit in trafic un barbat de 67 de ani. Acesta nu avea permis de conducere deoarece ii fusese anulat pentru consum de alcool la volan. Acesta s-a ales cu un dosar penal pentru conducere fara permis si risca inchisoarea. In aceeasi zi, politistii Sectiei 1 Dacia au oprit un autoturism al carui sofer, un tanar de 24 de ani, nu a dat prioritate de trecere unor pietoni aflati pe trecere.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

