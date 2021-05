PENNY vrea să ajungă la 375 de magazine cu măcelărie până în 2029 PENNY vrea sa extinda parteneriatele cu macelariile din regiuni pentru a oferi produse romanești cu specific local. Retailerul vizeaza ca numarul magazinelor din rețea care au macelarii sa creasca de la 135, in prezent, la 375, pana in 2029. In prezent, compania colaboreaza cu 15 parteneri regionali care și-au deschis macelarii in rețeaua sa. Parteneriatele PENNY Romania cu macelariile au debutat in 2013, din dorința de a completa sortimentul din magazine. Macelariile partenere extind și mai mult sortimentul cu carne proaspata și produse din carne al retailerului. „Vedem aceste parteneriate ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Penny, unul dintre cei mai activi retaileri din Romania, isi propune sa extinda parteneriatele cu macelariile din regiuni pentru a oferi produse romanesti cu un puternic specific local. Retailerul vizeaza ca numarul magazinelor din retea care au macelarii sa creasca de la 135, in prezent, la 375, pana…

- Pandemia de coronavirus a aparut in luna decembrie 2019 și, de atunci și pana in prezent, a omorat milioane de oameni. Conform unui bilanț stabilit de AFP, de atunci și pana in prezent, au murit din cauza virusului ucigaș 3.445.582 de milioane de oameni. Cele mai multe decese au fost raportate in SUA…

- Premierul Florin Citu a sustinut o conferinta de presa duminica, in care a vorbit de demisii dupa scandalul mutarii pacientilor de la Spitalul Foisor, subliniind ca „sa vedem daca mai exista onoare in Romania”. Dupa ce a participat duminica la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a…

- O noua tranșa de vaccin AstraZeneca – 432.000 doze – va ajunge vineri in Romania, a anunțat Comitetul de coordonare a vaccinarii. Pana in prezent, in țara noastra au fost recepționate 888.400 de doze produse de compania AstraZeneca, potrivit HotNews. Noile doze de vaccin vor sosi la la Institutul „Cantacuzino”…

- Un numar de 172 de modele de masti neconforme au fost transmise in sistemul european rapid de alerta din aprilie 2020 si pana in prezent, potrivit organizatiei de protectie a consumatorilor InfoCons. Prima astfel de alerta a fost transmisa pe data de 28 aprilie 2020 si viza 4 tipuri de masti, iar ultima…

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune „respectarea stricta” a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. „Vedem…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, intr-un interviu axat pe diverse teme – de partid, politice și sociale, pe marginea momentului in care s-a vaccinat, impreuna cu mama sa. In cursul unui interviu acordat pentru G4Media.ro, Marcel Ciolacu a comentat vizavi de platforma de vaccinare: „De ce ai…

- Marcel Ciolacu este primul lider PSD, cu excepția lui Liviu Dragea – reținut de probleme penale, care declara ca nu vrea sa ajunga la Cotroceni. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca in acest moment nu se gandește la o candidatura la prezidențiale in 2024 și…