Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea Domnului in Ierusalim este o pregustare a Sarbatorii Sfintelor Pasti, a afirmat, in Duminica Floriilor, episcopul-vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Azi sarbatorim Intrarea Domnului in Ierusalim (Duminica Floriilor)Intrarea Domnului in Ierusalim este sarbatorita in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), in acest an in ziua de 9 aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a audiat argumentele intr-un dosar care ar putea duce la slabirea protectiei legale de care se bucura in prezent platformele sociale. Judecatorii audiaza un apel depus de familia unei studente americane care a decedat in timpul atacurilor teroriste din 2015 de la Paris,…

- Papa Francisc urmeaza sa conduca o ceremonie religioasa in aer liber, la finalul vizitei sale in Sudanul de Sud, dupa ce a facut apeluri catre liderii tarii, de a face toate eforturile pentru o pace durabila, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca in urma unei perchezitii efectuata in casa de vacanta de pe plaja din Delaware a presedintelui Joe Biden s-a incheiat si nu au fost gasite niciun fel de documente clasificate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Atacul a avut loc chiar de Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului. Șapte persoane au fost ucise de un barbat care a deschis focul in apropierea unei sinagogi, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Peste 80.000 de persoane au protestat in orasul israelian Tel Aviv, in a doua sambata consecutiva de demonstratii, impotriva propunerilor guvernului de reforma a justitiei, anunța BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Purtatorul de cuvant al Grupului de Forțe "Est" din Ucraina, Serhi Cerevati, a declarat ca, aparand orasul Soledar, luptatorii ucraineni nu permit inamicului rus sa sparga apararea pe care o mentine armata tarii. Potrivit lui Cerevati, seriozitatea ambițiilor ambelor parți va fi demonstrata de urmatoarele…