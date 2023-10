Pelerinajele, anulate în Țara Sfântă din cauza războiului Toate pelerinajele in Israel au fost anulate pana la sfarșitul acestui an, din cauza razboiului. 700 de pelerini din Oltenia iși vor banii inapoi, iar Mitropolia cauta acum sa le ofere la schimb alte destinații. Plecari erau programate in fiecare saptamana de pe aeroportul din Craiova catre Tel Aviv, iar oamenii au platit pentru bilete intre 800 și 1200 de euro. Cum au aflat ca toate pelerinajele au fost anulate catre Israel, oamenii au cerut explicații angajarilor de la centrul de pelerinaje ce aparține Mitropoliei Olteniei. 700 de persoane au apelat la centrul de pelerinaje din Craiova pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alți 283 de romani au revenit in țara din Israel, marți și in noaptea de marți spre miercuri, inclusiv prin Iordania, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Printre aceștia se numara și preoți romani, care se aflau la Ierusalim.”Printre ultimii pelerini din Țara Sfanta care pornesc spre Romania…

- Peste 1.600 de pelerini romani se aflau in Israel cand a inceput razboiul. Dupa atacurile Hamas, Patriarhia Romana a auntat ca suspenda temporar pelerinajele in Țara Sfanta. Jumatate dintre romani au reusit sa se intoarca acasa, iar Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, a anunțat ca pelerinii…

- Toate pelerinajele in Israel au fost suspendate, a transmis Patriarhia Romana Toate pelerinajele in Tara Sfanta programate in urmatoarea perioada vor fi suspendate si amanate pana la restabilirea conditiilor depline de siguranta pe teritoriul statului Israel, a transmis luni Patriarhia Romana. Precizarea…

- Toate pelerinajele in Tara Sfanta programate in urmatoarea perioada vor fi suspendate si amanate pana la restabilirea conditiilor depline de siguranta pe teritoriul statului Israel, a transmis luni Patriarhia Romana, preluata de Agerpres.

- WizzAir a anunțat anularea tuturor zborurilor de duminica spre și dinspre Tel Aviv ca urmare a conflictului izbucnit in Țara Sfanta. „Ca urmare a situatiei din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv de duminica, 8 octombrie. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii afectati, prin e-mail…

- Masura preventiva de control judiciar in privința inclulpatei Marina Tauber a fost prelungita cu inca 60 de zile. Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, au admis miercuri, 13 septembrie, demersul procurorilor in acest sens. Deși urma examinarea materialelor cauzei, aparatorii Marinei Tauber…

- Ianis Hagi ar fi trebuit sa ajunga astazi la Tel Aviv, pentru ultimele discușții cu Maccabi, insa romanul n-a mai decolat spre Israel, deși avea bilet de avion rezervat. Un detaliu a intervenit in ultimul moment, iar negocierile se poarta de la distanța, spun sursele Gazetei. Trecut pe linie moarta…

- Deputata partidului neconstituțional Șor, Marina Tauber poate parasi teritoriul Chișinaului. Astfel, magistrații Judecatorie Chișinau au dispus aplicarea unei pedepse mai blande in raport cu parlamentara, invinuita pe patru capete de acuzare, pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei…