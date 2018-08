Pedofilul Eugen Stan și familiile copiilor agresați de acesta, pentru prima oara fața in fața. Parintii copiilor abuzati de fostul politist din Capitala au stat astazi fata in fata cu agresorul, pentru prima data, in sala de judecata. Intalnirea a avut loc in cadrul primului termen al procesului in care Eugen Stan este acuzat de molestarea a 18 victime cu varste intre 5 si 38 de ani. Fostul polițist a fost extrem de calm in fata lor si a cerut sa fie eliberat din arest, scrie Digi 24 . Fostul politist a fost prins dupa ce a agresat doi frati, o fetita in varsta de cinci ani si pe fratele ei de…