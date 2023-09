Stiri pe aceeasi tema

- Influencerița Larissa Borges era studenta la Educație Fizica și Sport și pasiunea ei erau antrenamentele in sala de fitness. Aceasta se afla intr-o stare fizica de invidiat și nimic nu prevestea aceasta tragedie. Mai mult, influencerița a și postat pe pagina sa de TikTok o fotografie la doar cateva…

- Influencerița Larissa Borges era studenta la Educație Fizica și Sport și pasiunea ei erau antrenamentele in sala de fitness. Aceasta se afla intr-o stare fizica de invidiat și nimic nu prevestea aceasta tragedie. Mai mult, influencerița a și postat pe pagina sa de TikTok o fotografie la doar cateva…

- Asistenta si infirmiera de la Maternitatea Botoșani, care, potrivit informațiilor, nu ar fi facut nimic pentru a evita moartea Alexandrei, nu sunt de acord cu pedeapsa primita și anume: suspendarea din funcție pentru 90 de zile. Femeile contesta in instanța decizia superiorilor.

- Andreea Balan și Victor Cornea se afla zilele acestea in Germania. Acolo, jucatorul de tenis in varsta de 29 de ani concureaza la turneul Hamburg European Open, iar cantareața e cea care il susține necondiționat. In urma cu mai bine de doua zile, Andreea Balan și Victor Cornea s-au imbarcat in avion…

- O educatoare din Argeș a fost condamnata pentru purtare abuziva. Trei copii, in varsta de trei ani, au fost agresați la creșa de cea care trebuia sa ii ingrijeasca. Totul a iesit la iveala dupa ce un parinte a observat rani pe corpul copilului

- Dupa noua luni de proces istovitor, un juriu delibera luni pentru a decide daca o infirmiera engleza in varsta de 33 de ani a ucis sapte nou-nascuti si a incercat sa omoare alti 10 in spitalul in care lucra, informeaza AFP. CITESTE SI Coreea de Nord lanseaza o amenințare directa: doborarea avioanelor…

- De cand a venit la ”Vorbește lumea”, Shurubel viața i s-a schimbat total. Inainte sa ajunga in preferințele telespectatorilor emisiunilor de divertisment zilnice, prezentatorul Pro TV, pe numele sau Andrei Lacatuș, s-a ocupat cu arepaaratul și nsamblatul calculatoarelor. Și asta din adolescența, din…

- Tot mai multe vedete de la noi au problme, insa, unde-i lege, nu-i tocmeala! Aceasta zicala este valabila si pentru personajele din showbiz-ul romanesc, care, probabil, in situații delicate au crezut ca statutul lor de vedete ii va scapa de pedeapsa.