Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost condamnat vineri la 17 ani și 4 luni inchisoare in cazul padurarului impușcat in octombrie 2019 in județul Maramureș. Sentința Curții de Apel Cluj este definitiva, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Magistratii Tribunalului Brașov l-au condamnat pe Roberto-Mihai Florescu la o pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru cele trei infractiuni savarșite. Asta dupa ce fiul fostului șef BCCO Brașov și-a recunoscut vina. Decizia completa a instanței, mai jos: Solutia pe scurt: Dosar nr. 4929/62/2021 Hot.,…

- Azi, 13 aprilie, Curtea de Apel Cuj va judeca apelul facut de catre primarul de Baia Mare fața de decizia Tribunalului Cluj prin care edilul Baii Mari a fost condamnat la inchisoare cu executare intr-unul din dosarele sale de corupție. Acesta este primul termen la Curtea de Apel Cluj. Ramane de vazut…

- Tanarul care a ucis o femeie pe o trecere de pietoni din Aiud a ajuns in inchisoare. Curtea de Apel i-a micșorat pedeapsa Ludovic T. K., un tanar de 25 de ani din Alba a fost ridicat de poliție și depus in Penitenciarul Aiud unde va executa doi ani de inchisoare. Acesta este autorul unui accident mortal,…

- Primarul orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost condamnat, joi, de Tribunalul Cluj, la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata. Decizia nu este definitiva. Magistrații Tribunalului Cluj au decis condamnarea lui Catalin Cherecheș la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita…

- Barbatul supranumit „Regele cocainei”, Florin Vais, a fost ridicat de oamenii legii in urma cu mai bine de un an, dupa ce anchetatorii au facut cinci perchezitii in Iasi si Botosani. Acum, a fost condamnat definitiv la inchisoare pentru trafic de droguri

- Denis Mustafa, tanarul de 20 de ani care a ucis cu sange rece vara trecuta un barbat de 49 de ani, iar pe fiica lui a violat-o in casa, și-a primit pedeapsa. Tribunalul Constanța a decis la cați ani va fi condamnat.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat marti, de o instanta a Curtii de Apel Brasov la 7 ani si zece luni de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Decizia este definitiva.