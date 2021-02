Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a informat ca in județ nu sint drumuri blocate de zapada, dar se circula in condiții de iarna, fara probleme deosebite. Pe raza Secției de Drumuri Naționale Suceava se intervine cu 34 de utilaje inchiriate și 4 utilaje proprii dotate cu lama și raspinditor. Pe raza Secției Cimpulung,…

- Prefectura Suceava a transmis, in aceasta dimineața, ca circulația pe drumurile din județ se desfașoara in condiții de iarna, nefiind inregistrate probleme deosebite. Astfel, pe caile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Suceava (SDN Suceava) se circula in condiții de iarna,…

- Pe caile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Suceava (SDN Suceava) se circula in condiții de iarna și ninge abundent, informeaza Prefectura Suceava. Starea drumurilor este urmatoarea: DN2 Dragușeni – Falticeni: zapada sub 1 cm; DN17: zapada sub 1 cm; DN2 Suceava-Siret: zapada…

- Prefectura Suceava a transmis ca drumurile naționale și județene sunt deschise circulației rutiere. Potrivit unui comunicat de presa, incepand de duminica, 31 ianuarie, Secția Drumuri Naționale Suceava a acționat pe toate caile de circulație rutiere aflate in administrare, in medie, cu un numar de 44…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, dar pe mai multe s

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața toate drumurile naționale din județul Suceava erau deschise circulației rutiere. Astfel, Secția de Drumuri Naționale Suceava acționeaza cu 35 de mașini și utilaje pe intreaga rețea de drumuri aflate in administrare, cu un consum de sare de circa…

- Drumurile naționale din județul Suceava sunt in stare de circulație carosabilul fiind umed peste tot cu excepția DN 17A unde este zapada framantata 0-1 cm, informeaza Prefectura. ”Secția Drumuri Naționale Suceava a acționat pe tot parcursul nopții cu 32 de mașini și utilaje, impraștiind aproximativ…

- Secția de Drumuri Naționale Suceava transmis ca pe toate sectoarele de drum din administrare este ploaie inghețata. Prefectura Suceava a informat ca incepand din noaptea de miercuri spre joi, de la ora 2:00 se acționeaza cu un efectiv de 33 mașini și utilaje pentru combaterea poleiului, fiind impraștiate…