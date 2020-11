Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a cerut structurilor judetene sa trimita situația tuturor cadrelor medicale care sufera de afectiuni medicale ce nu permit tratarea pacientilor COVID, precum si a celor care se sustrag de la activitatile din zona COVID, informeaza Digi24.…

- Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100, anunța Profit. “Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Valul doi al pandemiei de COVID-19 nu va fi ușor și nu va trece rapid. Este avertismentul șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Acesta atrage atenția ca estimarile arata ca acest val se va intinde pe toata durata iernii. „Virusul nu știe legi, nu știe nimic. Noi nu putem opri…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, joi, o hotarare ce stabilește care sunt excepțiile de la masura carantinei ce se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic. ​Hotararea mai stabilește suspendarea zborurilor spre și dinspre Romania,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, vineri, la Forumul Marii Negre ca inca de la inceputul pandemiei de coronavirus a fost o presiune asupra sistemului medical, iar medicii au fost de multe ori ținta unor atacuri, inclusiv din partea colegilor de breasla.„Munca…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis miercuri cererea autoritatilor locale din Seleus, judetul Arad, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a doua localitati ale comunei, informeaza Agerpres. Ca și in cazul comunei Gornet, instanta…