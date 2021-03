Pe 26 martie este sărbătorit Soborul Arhanghelului Gavriil. Pe cine ocrotește îngerul In ziua ce urmeaza Bunei Vestiri, pe 26 martie, este sarbatorit Soborul Arhanghelului Gavriil – vestitorul tainelor divine, inger cinstit atat de creștini, cat și de mozaici și mahomedani. Musulmanii cred ca el i-ar fi dictat Coranul profetului Mahomed. Gavriil este cel care a vestit nașterea Fecioarei, a lui Ioan Botezatorul și a lui Iisus, iar tradiția creștina spune ca tot el ar fi ridicat piatra de pe mormantul Domnului și a stat deasupra ei la ceasul Invierii. Dumnezeu a hotarat ca Arhanghelul Gavriil sa ia „chip vazut“, pentru numeroasele faceri de bine pe care le-a adus oamenilor. Preafrumosul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

