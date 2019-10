Paul Stănescu la DNA: Nu are legătură cu Liviu Dragnea "Am fost citat ca martor, am stat cel mult 10-15 minute. Nu va pot da detalii despre dosarul care este in lucru, dar nu are legatura nici cu Belina, nici cu Liviu Dragnea nici cu vreun coleg de partid. E ceva de la Olt, de cand eram eu presedinte de Consiliu Judetean. Am fost ca martor, am dat declaratia, am baut cafea, ne-am strans mana si am plecat. Au fost intrebari generale, nu punctuale, pentru ca e complicat ca martor sa ma intrebe lucruri punctuale. E vorba de un proiect din 2011-2012 de la CJ Olt, un proiect cu fonduri europene. Nu are legatura cu vreun Guvern, nici cu Laura Codruta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

