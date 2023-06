Paul Agarici, fotograful Revoluției Române, a murit Paul Agarici, unul dintre fotografii Revoluției Romane a murit, in urma cu cateva zile. Celebrul fotograf era fiul aviatorului Horia Agarici, salvatorul Constanței, motiv pentru care comuniștii i-au facut viața grea in copilarie. Paul Agarici are o singura fata, Paula, care ii poarta numele, și un nepot, Vlad, in varsta de 25 de ani. Fotograful s-a nascut pe 4 iulie 1947, de Ziua Americii. A fost luat de stat din bratele mamei, moasa la un spital, si trimis la casa de copii, unde avea sa stea 14 ani. Motivul: era considerat fiu de criminal de razboi, pentru ca tatal sau, Horia Agarici, doborase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

