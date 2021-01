Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, între care fostul secretar general al Comitetului Olimpic si Sportiv Român, dar si alti trei angajati ai COSR, au fost trimise în judecata pentru abuz în serviciu în dosarul privind echipamentele de slaba calitate cu care membrii lotului olimpic al României…

- Institutia purtatorului de cuvant din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti este imputernicita sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La data de 07.12.2020, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus trimiterea…

- Reprezentantul unei firme cu sediul in Spania a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi falsificat mai multe documente pentru castigarea unei licitatii in legatura cu inchiderea a doua gropi de gunoi din Orastie si Deva.…

- Procurorii de pe langa Tribunalul Neamt au trimis in judecata patru persoane, cercetate in doua dosare privind infractiuni de coruptie in legatura cu permise auto, a informat Directia Generala Anticoruptie (DGA) intr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES. Cele patru persoane trimise in judecata sunt…

- Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in perioada 11 mai - 15 iunie 2015, adica 25 zile lucratoare, Vasile Salajan, medic primar - sef Serviciu expertiza medicala din cadrul Casei Judetene de Pensii Bihor, ar fi primit, in mod direct si prin intermediar, de la 491 de pacienti, suma totala…

- Joi, 12 noiembrie 2020, pe esplanada Casei Olimpice, sediul COSR, a avut loc evenimentul de semnare a acordului de parteneriat dintre DHL Express Romania și Comitetul Olimpic și Sportiv Roman. Acordul a fost semnat de catre Mihai Covaliu, Președintele COSR, și Agnieszka Blas, Managing Director DHL…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Judecatorii de la Tribunalul Constanta vor…